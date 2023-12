FC Bayern: Rekord-Müller mit irren Bundesliga-Statistiken

In über 15 Jahren bei der Profimannschaft der Münchener knackte der Oberbayer so einige Rekorde. Mit seiner Vertragsverlängerung bewahrt der 34-Jährige die Chance, den ein oder anderen Rekord noch zu verbessern. Der Kicker hat einige Statistiken zusammengestellt.

Manuel Neuer und Müller haben beide jeweils 327 Bundesliga-Siege auf dem Konto, so viele, wie kein anderer Bundesliga-Spieler je hatte. Während der Angreifer für diesen Rekord allerdings nur 454 Spiele benötigte, gelang das Neuer erst in 484 Bundesliga-Spielen.

Auch in Sachen Torvorlagen macht Müller in der Bundesliga keiner was vor. Seit Beginn der Assist-Erfassung in der Saison 1988/89 ist er der einzige Spieler, der die 200-Marke knackte. Besonders beliebter Gegner: Werder Bremen kassierte bereits 19 Tore, die der Bayern-Star auflegte.