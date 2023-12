FC Bayern: Spielen die Verletzungen Thomas Tuchel in die Karten?

Selten haben sich Fans des FC Bayern so sehr nach einem Wintertransferfenster gesehnt wie in diesen Tagen.

Bayern-Verletzungen sportlich verschmerzbar

Für den FC Bayern allerdings stehen bis zur Winterpause nur noch zwei Spiele auf dem Programm. Am Sonntag geht es für den deutschen Rekordmeister gegen den VfB Stuttgart , ehe zum Abschluss noch am Mittwochabend der VfL Wolfsburg wartet .

Sportlich sind die neuerlichen Ausfälle also bitter, aber verschmerzbar. Mazraoui dürfte - nicht zum ersten Mal in dieser Saison - von Konrad Laimer vertreten werden. Und sollte der Marokkaner nicht zum Afrika Cup reisen und seine Reha vor Ort in München absolvieren können, wäre das für die Rückrunde womöglich sogar ein kleiner Vorteil.

Tuchels Wunsch bleibt nachhaltig präsent

Nach bisherigem Stand war eine Kader-Nachbesserung in der Offensive für den Winter zwar nicht geplant, zumal Coman bei einem optimalen Heilungsverlauf zum Start der Rückrunde am 12. Januar wieder einsatzbereit sein sollte.

Verteilt Tuchel Zuckerstückchen an Müller?

Das Gesicht des FC Bayern findet sich in dieser Saison in der Regel nur auf der Bank wieder. Bringt ihn Tuchel gegen den VfB von Anfang an, würde er damit die Seele eines Spielers streicheln, der für das Klima in der Kabine und damit auch den weiteren Verlauf der Saison elementar wichtig ist.