"Freude und Spaß auf dem Platz" wichtig für Aytekin

Fußball-Schiedsrichter Deniz Aytekin hat seinen preisgekrönten Spruch erklärt und an den Schiri-Nachwuchs gespendet. „Ich mag es, auf dem Platz auch mal Freude und Spaß zu haben, bei dem ganzen Druck, der dort herrscht“, sagte der 45-Jährige im SID-Interview im Rahmen des Fußball-Spruchs des Jahres in Kooperation mit Partner Volkswagen.

"Wenn der Musiala anzieht und dir auf 80 Meter 60 bis 70 abnimmt, denkst du anders über dein Leben nach", hatte der Spielleiter während der Partie zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt zu Thomas Müller gesagt und wurde dafür am 27. Oktober in Nürnberg mit dem Preis "Fußball-Spruch des Jahres 2023" ausgezeichnet.

"Am Ende ist es der Respekt vor dieser Leistungsfähigkeit von so vielen Spielern. Es ist nicht nur Musiala, am Ende war der Spruch eben auf das Spiel bezogen", erklärte Aytekin nun seine Aussage.