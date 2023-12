Friedl fehlt Werder in Mönchengladbach

Kapitän Marco Friedl wird Werder Bremen auch beim Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach fehlen. Wie die Hanseaten mitteilten, ergab eine MRT-Untersuchung eine leichte Verletzung im Adduktorenbereich, so dass der Österreicher Trainer Ole Werner am Freitag (ab 20:30 Uhr im LIVETICKER) nicht zur Verfügung steht.

Friedl hatte bereits beim 2:0-Sieg am Samstag gegen den FC Augsburg passen müssen. Für den Jahresabschluss gegen RB Leipzig am kommenden Dienstag kommt der 25-Jährige aber womöglich wieder in Frage.