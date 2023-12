Gegen Freiburg: Schmidt will Aufstiegsjahr "krönen"

Trainer Frank Schmidt von Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim will mit seiner Mannschaft einen erfolgreichen Jahresabschluss feiern. "Wir wollen nochmal alles geben und nochmal daran erinnern, was für ein unglaubliches Jahr 2023 war", sagte Schmidt vor dem Spiel gegen den SC Freiburg am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky): "Es wäre die Krönung für uns, wenn wir jetzt nochmal drei Punkte holen."