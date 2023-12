Gelöste Stimmung in Frankfurt - van de Beek im Anflug

Diese Last-Minute-Bescherung war Balsam auf die Frankfurter Fußball-Seele, entsprechend gelöst verabschiedete sich die Eintracht in die Weihnachtspause. "Es freut mich für die Jungs und das Trainerteam", sagte Sportvorstand Markus Krösche nach dem 2:1 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach dank eines späten Doppelschlags: "Das Engagement, den Ehrgeiz und den Willen hat die Mannschaft schon die ganze Zeit, heute hat sie sich belohnt."

Durch die späten Treffer von Aurelio Buta (90.+2) und Robin Koch (90.+7) gelang der SGE der dringend benötigte Stimmungsaufheller zum Fest, zuvor hatte es in sieben Pflichtspielen sechs Niederlagen gegeben. "Das war wichtig für uns, gerade nach den letzten Spielen", sagte Mario Götze. Der umjubelte Siegtorschütze Koch bezeichnete das Ergebnis als "brutal wichtig" und "perfekten Abschluss".

Ein ruhiger Jahreswechsel dürfte dem Klub und vor allem Krösche aber nicht vergönnt sein, schließlich will die Eintracht im Winter-Transferfenster personell kräftig nachlegen. Zumindest das Leihgeschäft des Niederländers Donny van de Beek von Manchester United könnte schon bald über die Bühne gehen. "Donny ist sicherlich ein Spieler, der eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, in der Rückrunde bei uns zu spielen", erklärte Krösche am Mittwochabend vielsagend.