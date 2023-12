Gladbach verspielt Sieg: Seoane mächtig angefressen

Der fünfmalige deutsche Meister verspielte zum wiederholten Mal in dieser Saison eine Führung. Nationalspieler Marvin Ducksch glich in der 76. Minute nach dem Doppelpack von Rocco Reitz (45., 49.) noch aus. "Es fehlt uns einiges. Es gibt einige Punkte, in denen wir uns weiterentwickeln müssen", monierte Seoane und fügte an: "Wir müssen eine ganz andere Energie von Anfang an ins Spiel bringen. Zum Schluss müssen wir es besser verwalten und mehr Kontrolle haben."