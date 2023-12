Heidenheim überwintert auf Rang neun: "Das ist sensationell"

Frank Schmidt sagte nur drei Worte, als er die bemerkenswerte Bilanz des 1. FC Heidenheim kommentieren sollte. 16 Spieltage, 20 Punkte, Platz neun - "das ist sensationell", so der Trainer des Aufsteigers. Dann aber holte er doch noch ein wenig aus. "Das haben uns nur wenige zugetraut", ergänzte Schmidt, seine Mannschaft aber habe sich "reingearbeitet" in die Bundesliga und "in jedem Spiel dazugelernt." Der verdiente Lohn: zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.