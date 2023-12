Heidenheimer Beste weist Wechselspekulationen zurück

Beste liegt mit fünf Toren und acht Vorlagen auf Rang sechs der Bundesliga-Scorerliste und hat mit seinen Leistungen das Interesse anderer Klubs geweckt. „Aufgrund der letzten Jahre und der Verletzungen wusste ich nie, was in den nächsten Monaten passiert, deswegen habe ich mir angewöhnt, im Hier und Jetzt zu leben“, sagte er aber und ergänzte: „Ich bin glücklich, wie es hier jetzt ist. Was kommt, das kommt.“