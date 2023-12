Kane kündigt fiesen Kollegen-Scherz an: "Wird bestimmt lustig"

Harry Kane will sich mit seinen englischen (Ex-)Kollegen einen kleinen Scherz erlauben. Erstmals in seiner Karriere wird der Nationalmannschaftskapitän nach seinem Abschied aus der Premier League eine Winterpause erleben. Auf der Insel wird anders als in der Bundesliga bekanntlich durchgespielt.

„Ich werde allen meinen Freunden in England ein Bild von mir am Strand schicken, wenn sie spielen“, sagte er in Anspielung auf den traditionellen Boxing Day auf der Insel: „Das wird bestimmt lustig.“ Am Boxing Day müssen die Profis in England schon am 26. Dezember wieder ran.

Mit seinem Start in Deutschland könnte Kane „nicht zufriedener“ sein, sagte der Engländer noch. Die Pause komme aber sehr gelegen: „Ich kann es kaum erwarten, um ehrlich zu sein. Ich freue mich wirklich sehr darauf“, sagte Kane, der in München bisher ohne seine Frau Katie und die vier Kinder gelebt hat: „Jetzt geht es darum, etwas Zeit mit ihnen zu verbringen, ein paar schöne Tage an einen warmen Ort zu fahren.“

Danach werde die Familie mit ihm in München wohnen.