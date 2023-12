Kehl sieht Fortschritte: "Glauben an unsere Stärke"

Allerdings nahm Kehl die Mannschaft vor dem Pokal-Achtelfinale beim VfB Stuttgart am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) in die Pflicht. Ein Auftritt wie in der Liga-Partie bei den Schwaben (1:2) "darf uns nicht noch einmal passieren", betonte er. "Ich bin aber überzeugt davon, dass wir am Mittwoch ein ganz anderes Gesicht zeigen und dass wir das Spiel gewinnen werden."