Köln startet Trainersuche: Baumgart-Erbe soll Spielidee "nicht verändern"

Einen Tag nach der Trennung von Steffen Baumgart hat der abstiegsbedrohte Bundesligist 1. FC Köln angekündigt, „jetzt die Trainersuche zu starten“. Das teilte Sport-Geschäftsführer Christian Keller am Freitag an der Seite von Präsident Werner Wolf und dem kaufmännischen Geschäftsführer Philipp Türoff mit.

Klar sei, so der FC-Sportchef, dass die Trainerkandidaten ein bestimmtes Anforderungsprofil erfüllen müssen: "Wir haben eine klare Spielidee, die unter Steffen implementiert wurde. Diese Spielidee soll sich nicht verändern. Entsprechend müssen wir einen Trainer finden, der zu dieser Spielidee passt."

1. FC Köln: Kurzfristige Lösung als Baumgart-Nachfolter

Beschwerde? FC will Urteil akzeptieren

Beschwerde? FC will Urteil akzeptieren

Der FC beginnt am 2. Januar die Vorbereitung auf den Rest der Saison, elf Tage später steht zum Abschluss der Hinrunde das richtungsweisende Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim an. Mit nur zehn Punkten und zehn Toren in 16 Ligaspielen stecken die Rheinländer als Tabellenvorletzter tief im Abstiegskampf.