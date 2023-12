Nach Absage wegen Schnee-Chaos - FC Bayern gibt Nachholtermin bekannt

Nicht nur wurde aufgrund des Schneechaos rund um den Großraum München die Bundesligapartie am 13. Spieltag gegen Union Berlin auf Ende Januar verschoben, auch die alljährlichen Fanklub-Besuche der Spieler, Trainer und Verantwortlichen tags drauf mussten zunächst abgesagt werden.

Nun steht der Termin: Am 28. Januar, dem Sonntag nach dem Auswärtsspiel in Augsburg, werden sämtliche Akteure in diverse bayerische Regionen ausschwärmen.