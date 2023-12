Nichts für "Fußball-Ästheten": Abstiegskampf pur in Köln

Und so steckt der FC auch nach dem 14. Spieltag tief unten drin, Relegationsrang 16 ist angesichts von nur zehn Punkten beinahe schon eine gute Nachricht - es könnte ja noch schlimmer sein. Mainz und Darmstadt 98 (beide 9) stehen dahinter auf den direkten Abstiegsplätzen. Doch der Optimismus ist angesichts der jüngsten Auftritte nicht mehr allzuweit verbreitet in Köln, erstmals gab es nach dem Spiel deutlich hörbare Pfiffe.

Nur zehn Tore aus 14 Spielen, ligaweit hat keine Offensive weniger zustande gebracht. Dies ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was Baumgart in Köln zeigen will. Eine schnelle Lösung habe er nicht, sagte er - und will nun erstmal die Grundlagen stärken.