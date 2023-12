Rolfes schließt Tah-Wechsel zu den Bayern vorerst aus

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes hat einem Wechsel von Abwehrchef Jonathan Tah zu Titelkonkurrent Bayern München in diesem Winter einen Riegel vorgeschoben. "Es bleiben alle. Wir geben im Winter keinen Spieler ab", sagte Rolfes dem kicker. Wegen der Engpässe in der Abwehr der Münchner war Nationalspieler Tah, der großen Anteil am Leverkusener Erfolg in der bisherigen Saison hat, zuletzt als möglicher Zugang in der Winterpause gehandelt worden.