Rückkehr der Partycrasher: "In Dortmund ist was möglich"

Bei der Rückkehr nach Dortmund schöpft Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 auch Mut aus den Erinnerungen an die gecrashte Meisterparty im Mai. Laut Trainer Jan Siewert zeige das 2:2 am letzten Spieltag der vergangenen Saison, mit dem die Rheinhessen dem BVB die sicher geglaubte Meisterschaft vermiest hatten, "dass in Dortmund was möglich ist. Und dieses Gefühl haben die Spieler im Rucksack".