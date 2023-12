Späte Niederlage in Frankfurt: Gladbachs Déjà-vu des Grauens

Für Borussia Mönchengladbach endete das Jahr mit einer bitteren 1:2-Niederlage in Frankfurt , die als Blaupause für nahezu die gesamte Hinrunde dient.

Die Elf von Trainer Gerardo Seoane lag bis in die Nachspielzeit hinein mit 1:0 in Führung, ehe sie am Ende doch noch mit leeren Händen die Heimreise antreten musste.