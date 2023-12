Stars des FC Bayern sorgen mit Weihnachts-Posts für Verwirrung - Kane, Musiala und Müller im gleichen Hotel?

Bayern-Stars Müller und Musiala mit Weihnachtsgrüßen

Während der Shootingstar jedoch noch in legerer Freizeitkleidung daherkam, hatten sich Thomas Müller und seine Frau Lisa für den Schnappschuss bereits deutlich mehr rausgeputzt. So oder so - beide Bayern-Stars wünschen ihren Followern Frohe Weihnachten.

Spekuliert wird in den Sozialen Medien sogar, ob Musiala im „Mandarin Oriental“ nicht am Londoner Standort des Hotels sein könnte - was durchaus Sinn ergeben würde, schließlich hatte der 20-Jähgrige in seiner Jugend fast zehn Jahre lang in der englischen Hauptstadt gelebt.