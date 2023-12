Tuchel wegen Kontinentalturnieren in Sorge

Trainer Thomas Tuchel sieht Bayern München angesichts der anstehenden Kontinentalturniere in Afrika und Asien vor einer großen Herausforderung. Es sei "extrem unglücklich, dass die Vereine die Spieler in der Saison abstellen", sagte Tuchel am Dienstag: "Aber wir werden damit umgehen und Lösungen dafür finden."