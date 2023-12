Umfrage: FC Bayern wieder beliebtester Klub

Fußball-Meister Bayern München hat Borussia Dortmund wieder als beliebtester Klub in Deutschland abgelöst. Dies geht aus der Umfrage von SLC Management aus Nürnberg im Rahmen der „Beliebtheitsstudie“ hervor.

Vizemeister BVB, der erst am 34. und letzten Bundesliga-Spieltag die Meisterschaft noch an die Bayern verloren hatte, belegt Rang zwei. Beide Klubs liegen nicht nur bei den objektiven Kriterien in der Spitzengruppe, sondern auch bei den subjektiven und bestätigen damit ihre nationale Dominanz. Der SC Freiburg klettert um drei Plätze und sicherte sich Rang drei.