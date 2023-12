Verstauchte Fußsohle: Eintracht-Star droht Ausfall gegen Leverkusen

Der französische Mittelfeldspieler, der zuletzt beim 5:1 gegen Bayern München zwei Tore erzielt hatte, zog sich im Conference-League-Spiel beim FC Aberdeen (0:2) eine Verstauchung der linken Fußsohle zu. Wie die Eintracht mitteilte, sei ein Einsatz am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) in Leverkusen „fraglich“.

Sowohl Dina Ebimbe als auch Nationaltorwart Kevin Trapp (Rückenprobleme) waren in Aberdeen am Donnerstag verletzt ausgewechselt worden. Trapp ging es am Freitag laut Klubangaben aber „schon deutlich besser“.