VfB-Boss Wehrle sieht Undav und Nübel als DFB-Kandidaten

Vorstandschef Alexander Wehrle von Bundesliga-Überflieger VfB Stuttgart sieht Deniz Undav und Alexander Nübel als potenzielle Nationalspieler. "Ich kann absolut nachvollziehen, dass Deniz in den Fokus des DFB gerückt ist", sagte Wehrle im Münchner Merkur/tz (Samstagausgabe) über den Stürmer. An Torwart Nübel, ergänzte er, "wirst du auf Dauer in der deutschen Nationalmannschaft nicht vorbeikommen".