94.000 Euro Geldstrafe für Werder Bremen

Bundesligist Werder Bremen ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen des Fehlverhaltens seiner Fans zu einer Geldstrafe in Höhe von 94.000 Euro verurteilt worden. Das gab der DFB am Donnerstag bekannt.

Anhänger der Werderaner hatten in der Halbzeit des Spiels bei Borussia Dortmund am 20. Oktober 2023 laut Mitteilung mindestens 40 Bengalische Feuer gezündet - der Anstoß verschob sich um wenige Minuten. Im weiteren Spielverlauf wurden weitere 25 Bengalische Feuer entzündet. Weitere Zwischenfälle gab es in der Partie gegen Eintracht Frankfurt (12. November) und beim Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart Anfang Dezember.