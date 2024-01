Nach späten Remis: Werder-Star Bittencourt sieht sich bestätigt

Leonardo Bittencourt von Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat nach der Debatte um seine deutliche Klub-Kritik ein positives Fazit gezogen. Obwohl die vergangene Woche „für alle nicht leicht“ gewesen sei, habe es am Ende „trotzdem funktioniert, dass wir heute eine gute Leistung abgerufen und ein anderes Gesicht gezeigt haben“, sagte er nach dem späten Punktgewinn beim VfL Bochum (1:1) am Sonntag .

"Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe", fügte der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler an. Er hatte in der Woche vor dem ersten Spiel des neuen Jahres die Bremer Transferpolitik und Aussagen von Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz kritisiert. Dieser hatte zuvor nach dem ernüchternden 1:3 im abschließenden Test gegen den Zweitliga-17. Eintracht Braunschweig Alarm geschlagen.