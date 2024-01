Augsburg gegen Leverkusen: Thorup angriffslustig

Fußball-Bundesligist FC Augsburg geht angriffslustig in das Duell mit Tabellenführer Bayer Leverkusen. “Wir sehen unsere Chancen, die erste Mannschaft zu sein, die Bayer schlägt”, sagte Trainer Jess Thorup vor dem Hinrundenabschluss am Samstag: “Es ist alles möglich. Lasst uns schauen, was passiert.”