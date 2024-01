Bayern verkündet Beckenbauer-Plan für erstes Bundesliga-Spiel

Den Anstoßkreis werde zudem ein Beckenbauer-Banner zieren. Bundesligaweit soll an diesem Spieltag zudem Trauerflor getragen werden, auch Schweigeminuten sind in allen Stadien geplant.

Bayern mit Sondertrikot für Beckenbauer

In München bestreiten die Bayern-Profis ihre Partie in einem Sondertrikot mit dem Aufdruck „Danke Franz“. Die getragenen Jerseys werden nach dem Abpfiff unterschrieben und wie die Aufwärmshirts sowie die Trainingsanzüge ab dem 17. Januar auf der Auktionsplattform des FC Bayern Online Stores versteigert.

Außerderm sollen über die Stadion-Leinwände Videoclips abgespielt werden, in denen an Beckenbauer erinnert wird. „Des Weiteren hat der FC Bayern viele Weggefährten Beckenbauers eingeladen, die zudem bei der großen offiziellen Gedenkfeier am Freitag, 19. Januar, ab 15 Uhr in der Allianz Arena, anwesend sein werden“, heißt es weiter vom FCB.