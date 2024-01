Becker über Beckenbauer: "Sehr geschätzt, sehr gemocht"

Boris Becker stand mit Franz Beckenbauer bis kurz vor dem Tod der Fußball-Legende in Kontakt und hat den "Kaiser" als Freund und Ansprechpartner hoch geschätzt. "Ich bin glücklich, ihn als Freund kennengelernt zu haben. Also in vielen privaten Momenten, in denen ich einfach Fragen hatte", sagte der 56-Jährige im Rahmen eines Pressegesprächs des TV Senders Eurosport: "Der Franz ist über 20 Jahre älter und hat Dinge erlebt, die auch mir widerfahren sind."