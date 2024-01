Boniface-Ersatz? Rolfes nennt Bedingungen

Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen hat bezüglich eines möglichen Ersatzes für seinen verletzten Stürmer Victor Boniface klare Vorstellungen. „Es muss in die Mannschaft und ins Teamgefüge passen“, sagte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes am Rande des Neujahresempfanges der Deutschen Fußball Liga in Frankfurt.