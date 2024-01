Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – Borussia Mönchengladbach, 0:0 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Gleich drei Wechsel nahm Gladbach in der 79. Minute vor. Florian Neuhaus, Manu Koné und Jordan Siebatcheu verließen das Feld für Shio Fukuda, Christoph Kramer und Nathan N'Goumou. Letzten Endes wurde in der Begegnung von Leverkusen mit Borussia Mönchengladbach kein Sieger gefunden.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt Bayer 04 Leverkusen den ersten Platz in der Tabelle ein. Prunkstück der Heimmannschaft ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 14 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Bayer bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Leverkusen 15 Siege und vier Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Bayer 04 Leverkusen selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.