Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18:30 Uhr)

Bayer 04 Leverkusen will die Erfolgsserie von vier Siegen gegen die Borussia ausbauen. Zuletzt kam Bayer zu einem 3:2-Erfolg über RB Leipzig. Die achte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Gladbach gegen den FC Augsburg. Das Hinspiel ging 3:0 zugunsten von Leverkusen aus.

Angesichts der guten Heimstatistik (8-1-0) dürften die Gastgeber selbstbewusst antreten. Bayer 04 Leverkusen belegt mit 48 Punkten den ersten Tabellenplatz. Prunkstück von Bayer ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 14 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Nicht wenige Mannschaften der Liga fragen sich mittlerweile, was man gegen Leverkusen (15-3-0) noch ausrichten kann. Mit vier Siegen in Folge ist Bayer 04 Leverkusen so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.