Bundesliga: Bayern-Leihgabe Stanisic muss jetzt liefern

Der Afrika-Cup stellt viele Bundesliga-Teams vor Probleme, so auch Bayer 04 Leverkusen. Mit Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) und Edmond Tapsoba (Burkina Faso) werden der Werkself gleich zwei Säulen aus der Defensive fehlen. Möglicherweise sogar bis zum 11. Februar, wenn das Finale des Turniers ausgetragen wird.

Josip Stanisic ist neben Jonathan Tah und Piero Hincapié der einzige Verteidiger mit Profi-Erfahrung im Kader von Cheftrainer Xabi Alonso und kann sowohl in der Innenverteidigung, als auch auf der rechten Position auflaufen.

Stanisic hinter Kossounou nur zweite Wahl

In der Europa League, sowie im DFB-Pokal gehört Stanisic bereits zum Stammpersonal, während er in der Liga erst zwei Startelfeinsätze verbuchen konnte.

Trainer-Beben in Köln noch größer

Trainer-Beben in Köln noch größer

Medien: BVB arbeitet intensiv an Sancho-Rückkehr

Medien: BVB arbeitet intensiv an Sancho-Rückkehr

"Dann musst du jedes Mal so einer Pfeife erklären..."

"Dann musst du jedes Mal so einer Pfeife erklären..."

Jetzt wird der Kroate aller Voraussicht nach die Chance erhalten sich zu beweisen - er tritt jedoch in große Fußstapfen: Zwölf Gegentore ließ die eingespielte Dreierkette um Tapsoba, Tah und Kossounou zu und stellt damit die sicherste Hinterreihe der Bundesliga.

Gerade Kossounou ist dabei auch von zentraler Bedeutung für das Offensivspiel des Herbstmeisters. Immer wieder dribbelt der Ivorer aus der halbrechten Innenverteidigung an, glänzt mit Tempo, Passspiel und Technik.

Stanisic muss zeigen, dass er da ist

Zwar liegen die Stärken von Stanisic vorwiegend in der Defensive, Sportdirektor Simon Rolfes traut ihm dennoch zu, Kossounou zu ersetzen.

„Josip kann diese Rolle sehr gut ausfüllen. Gegen Bochum hat er es gut gemacht, war auch davor an Toren beteiligt und hat sich offensiv eingebracht“, lobt Rolfes im Gespräch mit dem kicker und fordert: „Wenn ein Spieler seinen Status verändern will, muss er mit guten Leistungen zeigen, dass er da ist.“

Fest steht: Stanisic muss eine mögliche Chance in der Startelf nutzen, um auch langfristig als eine Alternative für die erste Mannschaft zu gelten und vielleicht sogar dem Schatten von Kossounou zu entweichen.

Neuzugang oder Alternativlösung sind nicht ausgeschlossen

„Deswegen gehe ich natürlich zurück zu Bayern“

Nach der Saison wird Stanisic erstmal zurück zum FC Bayern kehren, da man keine Option in den Leihvertrag integrierte und der Kroate noch bis 2026 an den amtierenden Meister gebunden ist.

Ob der Verteidiger in Zukunft tatsächlich für Bayern aufläuft, langfristig in Leverkusen anheuert oder doch einen gänzlich neuen Verein suchen muss, wird sich vermutlich in den nächsten Wochen entscheiden.