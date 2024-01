Bundesliga: Bochum bezwingt Stuttgart - Bero-Treffer entscheidet spannendes Duell

Am 18. Spieltag der Bundesliga trafen der VfL Bochum und der VfB Stuttgart aufeinander. In einem Spiel, welches nach einer unerwarteten Verzögerung durch ein Banner der Gästefans erst in der zweiten Halbzeit richtig Fahrt aufnahm, beanspruchte Bochum dank eines Treffers von Matús Bero in der 50. Minute, vorbereitet durch Christopher Antwi-Adjei, die Führung für sich.