Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg, 1:2 (1:0)

Per Rechtsschuss traf Jordan Siebatcheu vor 44.867 Zuschauern zum 1:0 für Gladbach. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause das Heimteam, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Zum Seitenwechsel ersetzte Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach seinen Teamkameraden Rocco Reitz. Phillip Tietz witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Augsburg ein (47.). Arne Engels traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für den Gast (51.). Wenig später kamen Stefan Lainer und Florian Neuhaus per Doppelwechsel für Luca Netz und Manu Koné auf Seiten der Borussia ins Match (71.). Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Martin Petersen feierte der FC Augsburg einen dreifachen Punktgewinn gegen Gladbach.