Bundesliga: "Die Bayern sind manchmal selbst unberechenbar" - Basler kritisiert Tuchel-Team

Mario Basler hat nach der 0:1-Pleite des FC Bayern München bei Werder Bremen deutliche Kritik am Team von Thomas Tuchel geübt. „Ich war überrascht, wie viele Chancen Werder Bremen gekriegt hat“, erklärte SPORT1-Experte Mario Basler in der neuen Episode des Podcast Basler ballert.

Vor allem die Souveränität und Überzeugung einiger Spieler habe dem ehemaligen Spieler von Bayern und Werder am vergangenen Spieltag gefehlt: „Du brauchst auch ein gewisses Tempo. 80 Prozent Ballbesitz nützt nichts, wenn du 1:0 verlierst.“

Bayern-Stars nur Trainingsweltmeister?

„Es gibt Trainingsweltmeister und es gibt Spielweltmeister“, argumentierte Basler und meinte im Hinblick auf seine eigene Zeit als Profi: „Deswegen habe ich die eine oder andere Trainingseinheit mal sausen lassen und habe gesagt, ich konzentriere mich auf den Samstag. Das hätte der eine oder andere Bayern-Spieler vielleicht am Wochenende auch mal machen sollen - weniger gut trainieren, dafür besser spielen.“

„Die Bayern haben vielleicht auch alles ein bisschen zu locker genommen“, vermutete der 55-Jährige und fügte an: „In der Bundesliga darfst du keinen unterschätzen und wenn du nicht annähernd an deine Leistungsgrenze gehst, dann hast du auch gegen Werder Bremen keine Chance. Man muss sagen: Am Schluss hat Werder Bremen nicht zu Unrecht gewonnen.“

Basler fordert Rotation in der Startelf

Beim Nachholspiel gegen Union Berlin am Mittwoch glaubt Basler an einige Wechsel in der Startformation.

„Für mich ist Goretzka der perfekte Spieler, der jede Mentalität mitbringt, der Zweikampfstärke mitbringt, der sitzt halt zwei Spiele draußen“, betonte der Europameister von 1996. Auch einen einen Einsatz von Winterneuzugang Eric Dier schloss er nicht aus.

Bei der Pleite gegen Bremen habe dagegen vor allem Edeljoker Mathys Tel erneut überzeugt.

„Tel kam rein, hat zwei, drei Mal draufgeknallt, der Ball ging knapp am Tor vorbei. Er wäre für mich eine Alternative auf jeden Fall, um auch zu zeigen, dass man es mal mit den jungen Spielern macht. Tel hat eine super Qualität, von dem sprechen alle in höchsten Tönen“, lobte Basler und fordert: „Dann soll Thomas Tuchel ihm auch mal die Chance geben.“

Bayern? „Sie dürfen sich nichts mehr erlauben“

Insgesamt habe der FC Bayern gegen Union Berlin deutlich mehr Druck als der Gegner, da nur wenige Mannschaften nach München fahren und dort Punkte einplanen würden.

„Die Bayern sind manchmal selbst unberechenbar. Sie dürfen sich jetzt nichts mehr erlauben“, resümierte Basler.

Im Meisterrennen ist der Rückstand auf Bayer Leverkusen auf sieben Punkte angewachsen, mit einem Sieg gegen Union Berlin könnte der Rekordmeister die Lücke jedoch auf vier Punkte verringern.