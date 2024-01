Bundesliga: Eintracht Frankfurt – 1. FSV Mainz 05, 1:0 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Bei Frankfurt kam zu Beginn der zweiten Hälfte Farès Chaïbi für Donny van de Beek in die Partie. Mario Götze brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der Gastgeber über die Linie (73.). In der 82. Minute stellte der FSV personell um: Per Doppelwechsel kamen Maxim Leitsch und Merveille Papela auf den Platz und ersetzten Anthony Caci und Dominik Kohr. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Eintracht Frankfurt und Mainz aus.