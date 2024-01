Bundesliga: FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen, 0:1 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Augsburg stellte in der 80. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Dion Beljo, Arne Engels und Sven Michel für Ermedin Demirović, Fredrik Jensen und Phillip Tietz auf den Platz. Bayer 04 Leverkusen kam vor 30.055 Zuschauern erst spät zum 1:0, das Exequiel Palacios in der 94. Minute gelang. Letzten Endes holte Bayer gegen den FC Augsburg drei Zähler.