Bundesliga: FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr)

Leverkusen will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge beim FCA punkten. Beim VfB Stuttgart gab es für Augsburg am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:3-Niederlage. Bayer 04 Leverkusen gewann das letzte Spiel und hat nun 42 Punkte auf dem Konto.