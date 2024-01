Bundesliga: Geniestreich sorgt für Eintracht-Coup - Frankfurt entführt drei Punkte aus Leipzig

Frankfurt (27 Punkte) rückt in der Tabelle an RB heran, die Mannschaft von Marco Rose beendet die Hinrunde mit 33 Punkten.

SGE-Neuzugänge überzeugen

Die Leipziger agierten in der Offensive fahrig, Lois Openda fand in Trapp immer wieder seinen Meister. Dem amtierenden DFB-Pokalsieger, der im Winter seine langjährigen Klubikonen Timo Werner (Tottenham Hotspur) und Emil Forsberg (New York Red Bulls) verlor, fehlte im letzten Drittel die Präzision.

In der 63. Minute nahm Toppmöller die beiden Debütanten vom Feld und brachte Jessic Ngankam und Aurélio Buta in die Partie. Kalajdzic gestand nach der Partie, ihm mache die fehlenden Spielpraxis zu schaffen: „Ich habe versucht, so lang wie es geht, dagegen zu halten. In der Halbzeit haben sie mich gefragt: ‚Wie lange kannst du noch spielen? Ich sagte ‚schaut gut aus‘ und fünf Minuten später haben meine Hamstrings gepfiffen.“