Bundesliga: Gladbach bejubelt Traumstart - Hack schockt Stuttgart doppelt!

20 Sekunden - Saisonrekord! Keinen Deut länger benötigte Robin Hack um Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart (JETZT im SPORT1-LIVETICKER) in Führung zu bringen: Franck Honorat spielte einen Steckpass in den Lauf von Rocco Reitz, der spielte die Kugel in den Lauf von Hack, der reagierte blitzschnell und traf aus halbrechter Position ins lange Eck.