Bundesliga: RB Leipzig – Bayer 04 Leverkusen, 2:3 (1:0)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Xavi Simons Leipzig vor 46.529 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Nathan Tella war zur Stelle und markierte das 1:1 von Bayer 04 Leverkusen (47.). Loïs Openda traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für RB Leipzig (56.). In der 63. Minute brachte Jonathan Tah den Ball im Netz der Gastgeber unter. Die Hoffnung auf einen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Piero Hincapié rückte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für Bayer in greifbare Nähe. Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab RB die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.