Bundesliga: RB Leipzig – Eintracht Frankfurt, 0:1 (0:1)

Die 45.867 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Ansgar Knauff brachte die Eintracht bereits in der siebten Minute in Front. Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte Frankfurt der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.