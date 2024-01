Bundesliga: SV Darmstadt 98 – Eintracht Frankfurt, 2:2 (0:1)

Niels Nkounkou brachte Darmstadt in der 33. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Zur Pause war Eintracht Frankfurt im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Anstelle von Matej Maglica war nach Wiederbeginn Andreas Müller für den SV Darmstadt 98 im Spiel. Ansgar Knauff versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für die Eintracht (51.). Durch einen Rechtsschuss von Julian Justvan kam Darmstadt noch einmal ran (62.). Die Gastgeber stellten in der 80. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickten Emir Karic, Tobias Kempe und Oscar Vilhelmsson für Tim Skarke, Fabian Nürnberger und Bartol Franjić auf den Platz. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm Frankfurt noch einen Doppelwechsel vor, sodass Jens Hauge und Jessic Ngankam für Saša Kalajdžić und Knauff weiterspielten (89.). Für den SV Darmstadt 98 reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Christoph Klarer den Ball in der Nachspielzeit zum 2:2 über die Linie schob (95.) Gedanklich hatte Darmstadt den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Eintracht Frankfurt am Ende noch den Teilerfolg.