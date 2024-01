Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Heidenheim 1846, 1:1 (1:1)

Eren Dinkçi brachte den Gastgeber in der 29. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. In der 52. Minute verwandelte Andrej Kramarić dann einen Elfmeter für die TSG zum 1:1. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Anstelle von Benedikt Gimber war nach Wiederbeginn Tim Siersleben für Heidenheim im Spiel. In der 63. Minute stellte Hoffenheim personell um: Per Doppelwechsel kamen Robert Skov und Umut Tohumcu auf den Platz und ersetzten Pavel Kadeřábek und Anton Stach. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es der TSG 1899 Hoffenheim nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.