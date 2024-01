Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Heidenheim 1846 (Samstag, 15:30 Uhr)

Nach vier sieglosen Ligaspielen in Serie will Hoffenheim gegen Heidenheim dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Am letzten Spieltag kassierte die TSG 1899 Hoffenheim die achte Saisonniederlage gegen den Sport-Club Freiburg. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich der 1. FC Heidenheim 1846 kürzlich gegen den VfL Wolfsburg zufriedengeben. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte die TSG denkbar knapp beim 3:2 die Oberhand behalten.