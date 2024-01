Bundesliga: Überraschung bei Leverkusen! Zwei Nationalspieler draußen

Leverkusen-Coach Xabi Alonso setzt im ersten Spiel im Jahr 2024 beim FC Augsburg auf eine komplett neue Dreierkette. Für die in der Hinrunde gesetzten Jonathan Tah, Edmond Tapsoba und Odilon Kossounou sind beim Spiel im Augsburg Robert Andrich, Josip Stanisic und Piero Hincapié von Beginn an am Start. Während Tapsoba und Kossounou aufgrund des Afrika-Cups außen vor sind, ist die Hereinnahme von Andrich für Tah eine Überraschung.