Bundesliga: VfL Bochum 1848 – VfB Stuttgart, 1:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und den VfB Stuttgart ohne Torerfolg in die Kabinen. Per Rechtsschuss traf Matúš Bero vor 26.000 Zuschauern zum 1:0 für den VfL Bochum 1848. In der 64. Minute stellte der VfL personell um: Per Doppelwechsel kamen Moritz Broschinski und Ivan Ordets auf den Platz und ersetzten Gonçalo Paciência und Philipp Förster. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Bochum und dem VfB aus.