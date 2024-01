Bundesliga: VfL Wolfsburg – 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr)

Gegen Wolfsburg soll dem FC das gelingen, was dem Gast in den letzten fünf Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Der VfL Wolfsburg kam zuletzt gegen den 1. FC Heidenheim 1846 zu einem 1:1-Unentschieden. Am vergangenen Samstag ging Köln leer aus – 0:4 gegen Borussia Dortmund. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte der VfL mit 2:1 gewonnen.