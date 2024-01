Bundesliga: "Wer jetzt nicht aufsteht, hat nichts verstanden!" Streich mit flammenden Plädoyer gegen Rechts

„Wer jetzt nicht aufsteht, der hat nichts verstanden. Es ist 5 vor 12. Jeder in diesem Land ist dazu aufgerufen, im Familienkreis, in der Arbeit oder sonst wo, sich ganz klar zu positionieren“, sagte Streich bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag um 15:30 Uhr.