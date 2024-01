Bundesliga-Wintertransfers 2024: Abgang der Union-Flops - alle fixen Wintertransfers

Innerhalb der Liga vollzieht Kevin Vogt einen Tapetenwechsel. Nach Stationen beim VfL Bochum, dem FC Augsburg, 1. FC Köln, Werder Bremen und zuletzt der TSG Hoffenheim schließt sich der Innenverteidiger Union Berlin an.

Doch auch auf der Abgangsseite muss die Bundesliga in Zukunft auf einige bekannte Gesichter verzichten. Timo Werner verlässt RB Leipzig zunächst per Leihe und kehrt in die Premier League zurück. Tottenham Hotspur sicherte sich zudem eine Kaufoption, die bei 18 Millionen Euro liegen soll.