BVB: Moukoko erstmals in dieser Saison in der Startelf

Youssoufa Moukoko steht erstmals in dieser Saison in der Startelf von Borussia Dortmund. Der 19-Jährige stürmt an der Seite von Niclas Füllkrug.

Beginnt erstmals in dieser Saison: Youssoufa Moukoko

© AFP/SID/Kirill KUDRYAVTSEV